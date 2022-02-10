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Tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü, 2 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü, 2 kişi gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:46
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Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bir apartmandan silah sesleri duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde D.K'yi (19) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis, olaya ilişkin kadının arkadaşı olduğu öğrenilen M.C.B. (23) ve ev sahibi M.C'yi gözaltına aldı.

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