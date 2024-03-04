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TÜİK ilk defa yayımlamaya başlayacak! İstatistikler güncelleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Satış Hacim Endeksi ve Hizmet Üretim Endeksi haber bültenlerini ilk defa yayımlamaya başlayacak.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
TÜİK ilk defa yayımlamaya başlayacak! İstatistikler güncelleniyor
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TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Avrupa Birliği iş istatistikleri mevzuatındaki değişikliklerin kısa dönemli iş istatistiklerine yansıtılması ve yeni göstergelerin üretilmesi çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, 11 Mart'ta yayımlanacak ciro endekslerinin temel yılı "2021=100" olarak güncellenecek. Aynı gün "Ticaret Satış Hacim Endeksi Haber Bülteni" ilk defa yayımlanmaya başlanacak.

Söz konusu bültenle "motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı", "toptan ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" ve "perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)" sektörleri için aylık olarak sabit fiyatlarla (reel) satış hacim endeksleri "2021=100" temel yıllı paylaşılacak.

Daha önce 11 Mart'ta yayımlanacağı açıklanan "Perakende Satış Endeksleri Haber Bülteni" yayımlanmayacak. Söz konusu bültende yayımlanan "perakende satış hacim endeksi", yeni yayımlanacak haber bülteninde, "perakende ciro endeksi" ise aynı gün yayımlanacak "Ciro Endeksleri Haber Bülteni"nde yer alacak.

Ayrıca, 12 Mart'ta yayımlanacak sanayi üretim endeksinin temel yılı da "2021=100" olarak güncellenecek.

"Hizmet Üretim Endeksi Haber Bülteni" de 14 Mart'ta ilk defa yayımlanmaya başlanacak. Bu bültenle, "ulaştırma ve depolama", "konaklama ve yiyecek", "bilgi ve iletişim", "gayrimenkul faaliyetleri", "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" ile "idari ve destek hizmet faaliyetleri" sektörleri için aylık sabit fiyatlarla (reel) üretim endeksi de "2021=100" temel yıllı paylaşılacak.

  • TÜİK Ticaret Endeksi
  • Hizmet Üretim Endeksi
  • Haber Bülteni

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