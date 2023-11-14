İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6401
  • EURO
    30,7472
  • ALTIN
    1792.61
  • BIST100
    7592.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜİK raporuna göre yıllık süt üretimi yüzde 4,6 arttı
Güncel

TÜİK raporuna göre yıllık süt üretimi yüzde 4,6 arttı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı süt ve süt ürünleri üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 786 bin 213 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6; Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

IHA14 Kasım 2023 Salı 12:20 - Güncelleme:
TÜİK raporuna göre yıllık süt üretimi yüzde 4,6 arttı
ABONE OL

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, ayran üretimi yüzde 6,5, yoğurt üretimi yüzde 4,0 ve içme sütü üretimi yüzde 0,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 8,6 azaldı.

Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,2, ayran üretimi yüzde 7,1 ve yoğurt üretimi yüzde 3,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,4 ve içme sütü üretimi yüzde 1,9 azaldı.

Bir önceki ay 823 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 4,5 azalarak 786 bin 213 ton oldu. Bir önceki ay 111 bin 497 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında yüzde 11 artarak 123 bin 742 ton olarak gerçekleşti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.