İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2424
  • EURO
    27,3856
  • ALTIN
    1556.08
  • BIST100
    5567.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TÜİK verileri açıkladı: 1 milyonun üzerinde üretildi
Güncel

TÜİK verileri açıkladı: 1 milyonun üzerinde üretildi

Türkiye'de 2022'de 1 milyon 119 bin 615 otomobil, 10 milyon 3 bin 696 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi gerçekleştirildi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 10:52 - Güncelleme:
TÜİK verileri açıkladı: 1 milyonun üzerinde üretildi
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 119 bin 615 otomobil, 10 milyon 3 bin 696 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 254 milyon 120 bin 95 ton hazır beton, 1 milyon 409 bin 755 kombi (hermetik), 10 milyon 869 bin 892 güneş pili ve 399 bin 272 motosiklet üretildi.

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplam 8 trilyon 922 milyar 683 milyon lira oldu. Bu değer 2021'de 4 trilyon 209 milyar 578 milyon lira iken 2020'de 2 trilyon 492 milyar 754 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu satış tutarının yüzde 12,8'ini ana metal sanayisi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,7 ile gıda sanayisi ürünleri, yüzde 7,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, yüzde 7,5 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

İmalat sanayisinde 2022'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 2,9'unu oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 72, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,1 oldu.

Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında toplam satış değerinin yüzde 49'unu ara malları, yüzde 20,9'unu dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 8,3 olarak hesaplandı.

Türkiye'de sanayi ürünlerinin detaylı üretim düzeylerini ortaya koymak amacıyla TÜİK tarafından 2005 referans yılından itibaren sanayi ürün istatistikleri çalışmasının sonuçları yayımlanıyor. Çalışma sonuçlarına TÜİK'in internet sayfasındaki "İstatistik Veri Portalı"ndan da erişilebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.