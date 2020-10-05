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Güncel

Tüm gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle bugün toplanıyor. Toplantıda Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararını sunacak.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN CEPHE HATTI

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bakan Koca, Bilim Kurulunun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur" demişti.  

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