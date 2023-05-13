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''Tunç Balık olarak müşterilerimizle iletişimimiz her zaman çok özel''

Beyoğlu ve Caddebostan'da toplamda iki şubesi bulunan, müşterilerine farklı lezzetler sunan Tunç Balık'ın CEO'su Murat Tunç yaptığı açıklamada, “Köklü ve kadim bir tarihe sahibiz. 1959 yılında kurulan restoranımızda profesyonel ve kurumsal çalışmalarda bulunuyoruz. Zengin bir menümüz var. Müşterilerimizin çok özel lezzetlere muhteşem bir atmosferde ulaşmasını sağlıyoruz. Restoranımızdaki çalışanlarımızın tamamı, her zaman müşteri odaklılık ilkesinde hareket eder. Aynı zamanda her birimiz müşterilerle çok özel bir iletişim kuruyoruz.” dedi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
''Tunç Balık olarak müşterilerimizle iletişimimiz her zaman çok özel''
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Tunç Balık'ın 1959 yılında Tuncer Ergunsü tarafından Beyoğlu Balık Pazarı'nda kurulduğunu ifade eden Tunç, 2021 yılından sonra Caddebostan'da da bir şube açtıklarını, profesyonel ve kurumsal hizmeti farklı bölgelere taşıdıklarını belirtti: "Şu anda temelde iki şube üzerinden hizmet vermekle birlikte ürünlerimizi Türkiye'nin farklı noktalarına ulaştırıyoruz. Soğuk zincir kargo sistemimiz mevcut. Bu sayede ürün güvenliğini en iyi şekilde sağlıyoruz. Bizim için önemli olan müşterilerimizin istedikleri ürünlere zahmetsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak."

SAHA ÇALIŞMALARIMIZI YAPARAK MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ ANALİZ ETTİK

Şube açmadan önce saha çalışmaları yaptıklarını, bu sayede müşteri beklentilerini en iyi şekilde analiz ettiklerini belirten Murat Tunç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Her müşterinin talebi farklı olabilir. Bu nedenle taleplerin analiz edilmesine önem veriyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizle birebir diyalog kuruyoruz. Sağlıklı bir iletişim kurduğumuz için müşterilerimizin bizden beklentilerini anlayabiliyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimleri, çalışmalarımıza değer katıyor."

HER ZAMAN EN İYİ VE KALİTELİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA PROFESYONELLİK KATIYORUZ

Her zaman en iyi hizmeti hedeflediklerini belirten Murat Tunç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Şu anda sektörde en özel çalışmaları gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Her şeyden önce müşterilerimize benzersiz lezzetler sunuyoruz. Menülerimizde bulunan lezzetlerimiz oldukça çeşitli. Temel olarak balık yemekleri üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. En çok sevilen balıkları kullanıyor, pişirme sırasında sevgimizi katıyoruz. Bunun yanı sıra balık sandviçlerimizi de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yani balığa dair ne yemek varsa, lezzetli dokunuşlarla yapıyoruz. Beyoğlu ve Caddebostan şubelerimizin her ikisinde de müşterilerimiz tarafından olumlu yorumlar alıyoruz. Deneyim ve bilgi birikimimizi arttırdığımız için çalışmalarımızı çok daha kurumsal bir şekilde sürdürdüğümüzü söyleyebilirim."

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