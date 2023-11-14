Tunç Soyer, PKK elebaşı Sabri Ok'un yeğenini transfer etti

İzmir'de göreve geldikten sonra HDP'lileri kurum kadrolarına dolduran ve İzmirlileri "Belediyede işe girmek için illa ki başka kentlerden mi gelmek gerekiyor? İzmir'in belediyesinde İzmirli gençler neden işe alınmıyor?" diye isyan ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu alandaki skandalları bitmek bilmiyor.

Soyer'in PKK'nın en üst düzey isimlerinden elebaşı Sabri Ok'un yeğeni Selda Aydın Baran'ı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden İzmir'e transfer ettiği ortaya çıktı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Baran'ın da HDP'lilerin yoğun olarak yerleştirildiği Sosyal Projeler Dairesi'nde görevlendirilmesi dikkat çekti. Daha önce bu daire başkanlığında görevlendirilen Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nden İzmir'e gelen Mustafa Demir, PKK'nın mali alan yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle düzenlenen operasyonda tutuklanmıştı.

Selda Aydın Baran, İzmir'e gelmeden önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ancak, 2019'da terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle Başkan Selçuk Mızraklı'nın görevden aldı ve belediyeye kayyum atandı. Bu dönemde Sabri Ok'un yeğeni olan Selda Aydın Baran da belediyeye yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. O dönem Baran'la ilgili medyada "Sabri Ok'un yeğeni gözaltına alındı" şeklinde haberler yayınlanmıştı.

EĞİTMEN KADROSUNDA

Açığa alınan Baran daha sonra göreve döndü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldu. Baran halen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde eğitmen kadrosuyla görev yapıyor. Yeni Asır'ın ulaştığı Selda Aydın Baran, Diyarbakır'dan İzmir'e geldiğini ifade etti.

Baran, "PKK elebaşı Sabri Ok'un yeğeni misiniz?" sorusuna "Evet" cevabına verdi ve hakkında haber yapılması halinde dava açacağını söyledi.

DAHA ÖNCE İŞE ALINAN DEMİR OPERASYONLA YAKALANMIŞTI

Daha önce Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'nde başkan yardımcısı iken önce Çiğli Belediyesi'ne geçiş yapan Mustafa Demir isimli kişi, görüştüğü Tunç Soyer tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne transfer edilmişti. Soyer, Mustafa Demir'e de Selda Aydın Baran gibi yine Sosyal Projeler Dairesi'nde görev vermişti. Demir, geçtiğimiz yıl PKK'nın mali yapılanma yöneticisi olduğu suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon kapsamında 21 Mayıs 2022'de tutuklanmıştı. Demir, uzun süre tutuklu kalmıştı. Baran'ın da HDP kadrolarının önemli bölümünün yerleştirildiği Sosyal Projeler Dairesi'nde görevlendirilmesi gözleri bir kez daha belediyenin bu birimine çevrildi.