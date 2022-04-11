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Tunceli semalarında Türk Yıldızları şöleni

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tunceli'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar da uçakların hareketlerini cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:42
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Munzur Üniversitesi yerleşkesi üzerinde yapılan gösteride, uçaklar havada ay yıldız çizerek akrobatik hareketler yaptı.

Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar da uçakların hareketlerini cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin geçmişte terör olaylarıyla anıldığını hatırlattı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kentin huzura kavuştuğunu ifade eden Özkan, "Tunceli artık güzel organizasyonlarla yoluna devam ediyor. İlimiz coğrafyası, doğal güzellikleriyle ve güzel insanlarıyla bölgesinin birincisi olması yolunda ilerliyor." dedi.

Özkan, Türk Yıldızları tarafından yapılan gösterinin vatandaşlarca ilgiyle izlendiğini belirterek, "Çok büyük bir coşku, kalabalık ve birliktelik vardı. İnşallah Tunceli gelecekte güzellikleriyle bölgesinin cazibe merkezi olacak. Herkesi Tunceli'ye bekliyoruz ve güzel bir bahar ile yaz mevsimi bizleri beliyor." ifadelerini kullandı.

Gösteriyi, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, akademisyenler de izledi.

  • Türk Hava Kuvvetleri
  • Türk Yıldızları
  • Tunceli

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