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Tunceli'de 29 yer ''Geçici Özel Güvenlik Bölgesi'' ilan edildi

Tunceli Valiliği, merkez ve 4 ilçede 29 yerin 1 Temmuz 2020'ye kadar Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; 25.06.2019 tarihli ve 1207 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01 Temmuz 2020 tarihine kadar 29 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır" denildi.
 
Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin merkeze bağlı, Bali bölgesi, Çağırlı yaylası, Baylık bölgesi, Karameşe,Kurutlu, Kutu bölgesi, Tapan ve Vergüzer Tepeleri, İlçelerden Ovacık'a bağlı Aligeçici sırtı, Maden Deresi, Mahmut Köpü Tepe, Mercan Dağları, Sincik Dağı, Gölen yaylası, Karadere, Aslıca, Balkayalar, Gayretbaba, Yarpuzlu bölgeleri, Eğerci, Eroğlu, Doğanca Mahallesi, Nazımiye ilçesine bağlı Dokuzkayalar, Tavuklu  bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Kinzir Ormanları, Kıran Deresi ve Pülümür Kızılmescit, Altınhüseyin bölgeleri olduğu belirtildi.

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

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