AA 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:59 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:22

Güneş'i (36) bulmak için kentte sürdürülen çalışmalarda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Antalya'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ankara ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Uzuçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi'ndeki Öğretmenevi mevkisinde bir erkek cesedine rastladı.

Ekipler, cesedi sudan çıkararak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'e ait olduğu belirlendi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.