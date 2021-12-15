Tunceli'de Eren Kış-6 Operasyonu ile teröristlerin inleri imha ediliyor

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:27

Sarp dağlar ve meşe ormanlarıyla çevrili kentte valilik ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve barındıkları alanları yok etmek amacıyla yürütülen operasyon devam ediyor.

Tunceli kırsalında başlatılan Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda kadın astsubayların yanı sıra jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 72 timdeki yaklaşık 1060 personel görev yapıyor.

Zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen gece gündüz demeden dağlık ve ormanlık alanlarda kalarak teröristlerin izini süren güvenlik güçleri, Eren Kış-6 Operasyonu çerçevesinde şu ana kadar İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 3'ü turuncu 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 8 teröristi etkisiz hale getirdi, bir teröristi de sağ yakaladı.

- SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Ovacık kırsalında "sorumlu" düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Munzur" kod adlı Cihan Söylemez olduğu belirlendi.

Bu teröristin, uzun süredir Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği ve 26 Eylül 2015'te Tunceli kırsalında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren terörist grup içerisinde olduğu tespit edildi.

Aynı operasyonda Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu "Veroz" kod adlı Çağla Yeleser ve Tunceli Hozat kırsalında "sorumlu" düzeyde faaliyet yürüten "Jinda Jin" kod adlı Mihriban Ata isimli teröristler de ölü ele geçirildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan ve etkisiz hale getirilen diğer iki teröristin ise Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten "Nuda Karker" kod adlı Güldane Karaer ve "Rojin" kod adlı Hasret Ülger olduğu saptandı.

Güvenlik güçleri operasyonda "Baz Çölemerik" kod adlı Nevzat Demir, "Şervan Partizan" kod adlı Nimet Arşimet ve "Azad Van" kod adlı Akif Bedir isimli teröristleri de etkisiz hale getirerek terör örgütlerine büyük darbe vurdu.

Kentte silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA) ve helikopter ile uçakların da zaman zaman destek verdiği başarılı operasyonlarda, inleri tek tek imha edilen terör örgütleri lojistik açıdan da zarara uğratıldı.

- OPERASYONDA 140 SIĞINAK VE 19 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Eren Kış-6 Operasyonu çerçevesinde 17 operasyonel faaliyeti icra eden güvenlik güçleri, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma ve üslenme bölgesi olan 140 sığınak ve 19 mağarayı kullanılamaz hale getirdi.

Güvenlik güçlerince bu sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 9 kalaşnikof tüfek, makinalı tüfek, Sig Sauer tabanca, av tüfeği, 12 savunma tipi el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 866 kalaşnikof tüfeği fişeği, 144 makinalı tüfek fişeği, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, 11 makinalı tüfek fişeği kovanı, 7 av tüfeği fişeği, 33 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, iki G3 piyade tüfeği şarjörü, Sig Sauer tabanca şarjörü, 4 bixi mayonu, gece görüş dürbünü, 2 büyük telsiz, 7 el telsizi, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 M-16 piyade tüfeği kütüklüğü, 4 kalaşnikof tüfeği kütüklüğü, bomba yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, 1406 metre elektrik kablosu, 2 el dürbünü, jeneratör, 26 büyük tüp, 29 piknik tüpü, elektronik cihaz, elektronik verici, 56 spor ayakkabı, 22 leşker kıyafeti, 62 pil bloğu, 346 pil, 15 sırt çantası, 12 elektrikli fünye, akü, 6 el feneri, 11 uyku tulumu, 2 dürbün çantası, 13 örgütsel doküman, 3 bağlantı kablosu, 7 araç şarj cihazı başı, 26 veri aktarım soketi, 20 şişe serum, 26 RPG-7B roketatar mühimmatına ait harp başlığı muhafaza kutusu olmak üzere çok sayıda temizlik, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.