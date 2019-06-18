Tunceli'de iş makinesi çaya düştü

Tunceli'de, çaya düşen iş makinesindeki 2 kişi, bölgedeki Karayolları ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesinden Tunceli'ye gelen özel bir firmaya ait beton mikseri, kara yolunun Fırtına Veli Çeşmesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle Munzur Çayı'na düştü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesindeki 2 kişi, bölgede 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Engin Eroğlu'nu aramak için Munzur Çayı kenarında arama faaliyeti yürüten AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.