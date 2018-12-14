Tunceli'de komandolarımız 6 teröristi mağarada sıkıştırdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tunceli'de yürütülen terör operasyonunda komandolarımız 6 teröristi mağarada sıkıştırdı' dedi.
- İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti. Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek" dedi.
700 TERÖRİST KALDI
"Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez."
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