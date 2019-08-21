Tunceli'de korkutan deprem
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.50'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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