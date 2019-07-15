Tunceli'de patlama: İki çocuk yaralandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında meydana gelen ve henüz nedeni öğrenilemeyen patlamada, ilk belirlemelere göre iki çocuk yaralandı.
- AA
Ovacık ilçesi kırsalında henüz öğrenilemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada, ilk belirlemelere göre iki çocuk yaralandı.
Yaralıların alınması için karadan ambulanslar, havadan ise bir helikopter bölgeye sevk edildi.
Patlamanın nedeni ise güvenlik güçlerince araştırılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.