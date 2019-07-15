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Tunceli'de patlama: İki çocuk yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında meydana gelen ve henüz nedeni öğrenilemeyen patlamada, ilk belirlemelere göre iki çocuk yaralandı.

  • AA
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Ovacık ilçesi kırsalında henüz öğrenilemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre iki çocuk yaralandı.

Yaralıların alınması için karadan ambulanslar, havadan ise bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Patlamanın nedeni ise güvenlik güçlerince araştırılıyor.

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