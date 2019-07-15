Tunceli'de patlama: İki çocuk yaralandı

Ovacık ilçesi kırsalında henüz öğrenilemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre iki çocuk yaralandı.

Yaralıların alınması için karadan ambulanslar, havadan ise bir helikopter bölgeye sevk edildi.

Patlamanın nedeni ise güvenlik güçlerince araştırılıyor.