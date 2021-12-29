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Güncel

Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği öne sürülen kişi yakalandı

Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:08
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Kasım'da kent merkezi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda, 200 kalaşnikof mühimmatı, 60 elektrikli fünye, 2 dikiş makinesi, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, soba ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Bu malzemeler üzerindeki kriminal inceleme neticesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

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