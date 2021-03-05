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Tunceli'de terör yuvası imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi.

AA05 Mart 2021 Cuma 19:43 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 19:43
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda bulunan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt ilçesi kırsalında bir sığınak tespit etti.

Bomba yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, 320 metre kablo, güneş paneli, 40 litre mazot, 3 uyku tulumu, 8 sırt çantası, 100 metre branda, 60 kilogram peynir, 25 kilogram un, 10 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 20 kilogram turşu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

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