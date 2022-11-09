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Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda, bir sığınakta teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 115 fişek, 3 anti tank roketatar mühimmatı, 2 anti personel roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, dürbün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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