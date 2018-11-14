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Tunceli'de teröristlerin sığınakları imha edildi, silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda teröristlerin kullandığı tespit edilen 15 sığınak imha edildi, 2 kilo patlayıcı, uçaksavar ile çok sayıda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı'nın 20 Ekim- 12 Kasım 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik Çemişgezek, Mazgirt, Pülümür, Hozat ve merkez kırsallarında düzenlenen operasyonlarda 15 sığınak bulundu.
 
Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınaklar, imha edildi. Sığınaklarda ve arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise bir uçaksavar, toprağa gömülü vaziyette M-16 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 120 M-16 mühimmatı, Kalaşnikof şarjörü, 96 Kalaşnikof mühimmatı, sırt tipi telsiz, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu, 350 metre kablo, mikro sd kart,  2 sırt çantası, 3 şemsiye, 2 kilo C-4 patlayıcı, 4 Kalaşnikof kütüklüğü, 10 çift ayakkabı, ses kayıt cihazı, 20 sivil elbise, 1 top sera naylonu, 4 pil bloğu, uçaksavar, 66 uçaksavar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 3 el telsizi, 2 büyük tüp, 28 büyük pil, el dürbünü, fener, 3 güneş paneli, 2 gece görüş gözlüğü, 4 battaniye, yemek ocağı, soba, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 40 kadın elbisesi, 50 sargı bandı, testere, 20 kova, el bombası, lav hançeri, 2 fünye, klima tüpü, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
 

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