Tunceli’deki PKK/KCK operasyonu: 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terörün finansmanı ve işbirlikçilerinin yakalanması maksadıyla çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 11 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Ankara ve Tunceli'nin Pülümür ile Pertek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İl jandarma komutanlığında ifadeleri alınan 11 şüpheli bugün Tunceli Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.