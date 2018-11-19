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Tunceli’deki PKK/KCK operasyonu: 5 tutuklama

Tunceli’de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik terörün finansmanı ve işbirlikçilerinin yakalanması maksadıyla çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada 11 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Ankara ve Tunceli'nin Pülümür ile Pertek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 1 muhtarın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İl jandarma komutanlığında ifadeleri alınan 11 şüpheli bugün Tunceli Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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