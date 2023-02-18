Tunuslu ekip: Felaket bölgesindeki dayanışmadan çok etkilendik

Tunus Sivil Savunma Teşkilatı öncülüğünde Tunus Kızılayı'nın desteğiyle aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu 41 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'deki deprem bölgelerinde katıldıkları faaliyetleri tamamlayarak 15 Şubat'ta ülkeye döndü.

Tunus ekibine liderlik eden Vuslati, AA muhabirine Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türk halkının felaket bölgesindeki dayanışmasından ekip olarak çok etkilendik. Bu dayanışma ruhu depremden etkilenenlere yönelik her türlü psikolojik ve sosyal desteğin sağlanmasına da yardımcı oluyor." dedi.

- TUNUS EKİBİ ADIYAMAN BÖLGESİNDE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILDI



Arama kurtarma ekibinin 8 Şubat sabahı Gaziantep Havalimanı'na ulaştığını belirten Vuslati, "Birleşmiş Milletler (BM) ekibi ve Türkiye yerel yönetimi ile Gaziantep'te yaptığımız toplantının ardından bize Adıyaman deprem bölgesinde çalışma görevi verildi. Adıyaman Lisesi etrafında başladığımız arama kurtarma çalışmalarında 27 cansız bedene ulaştık. Bölgede toplam beş enkazda 8 gün boyunca çalışmalarımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Tunus ekibinin çok yakın zamanda BM tarafından tanındığına dikkat çeken Vuslati, "Bir kaç ay önce, BM tarafından düzenlenen 36 saatlik bir eğitimin ardından uluslararası standartlarda çalışma sertifikası aldık. 172 farklı duruma müdahalenin eğitimi verilen programın ardından BM'nin uluslararası arama kurtarma mekanizmasının içinde yer almaya hak kazandık." diye konuştu.

Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Vuslati, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Böyle büyük bir afette kardeş ülke Türkiye'nin yanında yer almak ve destek sağlayabilmekten dolayı gururluyuz. Arama kurtarma çalışmalarını birlik beraberlik içerisinde son teknolojileri kullanarak sürdürdük. Arama kurtarma çalışmaları esnasında eğitimli köpeklerimizin yanı sıra elektromanyetik tarama radarı, enkaz altını görüntüleyen kamera ve insansız hava aracı kullandık."

- ZOR KOŞULLARA RAĞMEN İŞ BİRLİĞİNE DEVAM ETTİK



Adıyaman bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleri sırasında birçok ülkeden ekiple işbirliği yapma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Vuslati, 30'u yabancı 144 arama kurtarma ekibinin Adıyaman bölgesinde çalışamalara katıldığını söyledi.

Türk yetkililerin koordinasyonu sayesinde yabancı ekipler ile iletişim sağladıklarını belirten Vuslati, şöyle devam etti:



"Afetlere müdahale kurumlarında görevli Türk yetkililerin bölgeyi çember altına alması arama kurtarma faaliyetine katılan ekiplerin işlerini oldukça kolaylaştırdı. Türk vatandaşlarının misafirperverliği, ihtiyaçlarımızı karşılamadaki istekli tavırları çalışma azmimizi arttırdı. Zor koşullara rağmen saygı ve sevgi çerçevesinde işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük."

- TUNUS DEPREM FELAKETİNDE TÜRKİYE'YE İLK GÜNDEN DESTEK OLDU



Tunus, depremlerin ardından 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi gönderdi.

Gıda maddesi, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen bezinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi Türkiye'ye, 20 kişiden oluşan diğer bir ekip ise Suriye'ye hareket etti.

Tunus Hükümeti ise sosyal medya hesabından yaptığı, "Cumhurbaşkanlığının verdiği özel izinle, iki kardeş ülke Türkiye ile Suriye'yi vuran yıkıcı depremden etkilenenler için başta yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere tüm Tunusluları bağış yapmaya davet ediyoruz." açıklaması ile deprem bölgelerine yardım için kampanya başlattığını duyurdu.

Tunus, son olarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için 20 ton tıbbi malzeme, gıda ve battaniye gönderdi.