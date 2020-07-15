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Tunus'ta 105 milletvekili hükümetten güvenoyunun çekilmesini istedi

Tunus'ta farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili, Başbakan İlyas el-Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etti.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:14 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:14
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Tunus'un Kalbi Partisi milletvekili Usame el-Halifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun çekilmesiyle ilgili dilekçenin Meclisin zabıt ofisine sunulduğunu söyledi.

Halifi, dilekçeye Nahda Hareketi Partisi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Müstakbel Bloku ve bağımsızlardan oluşan 105 milletvekilinin imza verdiğini belirtti.

Tunus'ta Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi de hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

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