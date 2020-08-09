AA 09 Ağustos 2020 Pazar 15:04 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 15:15

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta helikopterler temsili düşmana ait hedeflerin, hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarının tespit ve imhası yönünde çeşitli görevler icra etti.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde helikopterlerin farklı manevralar yapması görülüyor.