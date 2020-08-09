Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta helikopterler temsili düşmana ait hedeflerin, hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarının tespit ve imhası yönünde çeşitli görevler icra etti.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde helikopterlerin farklı manevralar yapması görülüyor.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz #TurAzKartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor. Komandolarımız verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor. �������� pic.twitter.com/gpWxpjYc31— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020