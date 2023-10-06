İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6177
  • EURO
    29,1222
  • ALTIN
    1615.39
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turistlere fahiş fiyat uygulayan taksiciye ceza kesildi
Güncel

Turistlere fahiş fiyat uygulayan taksiciye ceza kesildi

Emniyet ekipleri yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksicilere karşı yaptığı denetimlerde, turistlerden Taksim'den Karaköy'e 400 TL isteyen taksiciye ceza kesti.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Turistlere fahiş fiyat uygulayan taksiciye ceza kesildi
ABONE OL

Taksim'de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksim'den Karaköy'e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksim'de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.

Taksim'den Karaköy'e 400 TL istedi

Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64'er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi. Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436'şar TL ceza yazıldı.

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.