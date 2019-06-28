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Turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye “Son Durak” operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik “Son Durak” operasyonu başlattı.

  • İHA
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik “Son Durak” operasyonu başlattı.  
 

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

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