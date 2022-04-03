Turizmciler Rusya-Ukrayna müzakerelerinden olumlu sonuç çıkmasını bekliyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine, geçen yıl turizmin Kovid-19 salgını ve turistik bölgelerde çıkan orman yangınlarından olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Bu sezon da Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini hissettiklerini belirten İşler, "Geçen yıl 2 milyon Ukraynalı, 5 milyon da Rus turist Türkiye'ye gelmişti. Bu yıl 3 milyon Ukraynalı, 7 milyon Rus turisti ağırlamaya hazırlanıyorduk. Ukrayna ve Rus pazarından 2022 beklentisi 10 milyar dolar civarındaydı. Bu savaşın çıkmasıyla 3 milyon Ukraynalının hiç gelmeyeceği kesinleşti. Eğer savaş devam ederse ve yeni bir gelişme olmazsa Rusların yüzde 30'u gelir. Eğer Rus lider vatandaşlarına 'Türkiye serbest' derse, Rusya'dan 7 milyona yakın bir beklenti olur." diye konuştu.

- "BARIŞ GELİRSE REZERVASYON AKIŞI ARTAR"



İptal edilen rezervasyonlar nedeniyle devlet ve sektör temsilcileri iş birliğiyle çalışmalar yapıldığını ifade eden İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız doğabilecek pazar kaygılarını engelleme amacıyla Almanya ve İngiltere pazarında daha fazla kayıtları telafi etmek adına çalışma yapıyor. Orta Asya ve Azerbaycan pazarı ile nevruzla beraber İran ve Orta Doğu pazarındaki beklentimiz her geçen gün artmakta. Rusya ve Ukrayna'daki rezervasyonlarımız iptal oldu ama savaş biter, barış olursa Rusya (Rusya pazarı) bu sene kendini toplar. Diğer taraftan İngiltere pazarında da ciddi bir rezervasyon akışı devam ediyor. Avrupa'dan bir iptal almıyoruz ancak rezervasyon akışlarında bir yavaşlama var. Eğer barış gelirse Rusya'dan ve Avrupa'dan rezervasyon akışlarının artacağını düşünüyoruz."

İşler, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için önemli diplomatik çalışmalar yaptığını, Türkiye'deki turizmciler olarak savaşın bitmesini umut ettiklerini söyledi.

- "SAVAŞ BİTİP ATEŞKES İMZALANIRSA ÇOK GÜZEL OLACAK"



Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, barış görüşmelerini büyük dikkatle izlediklerini söyledi.

Türkiye'nin çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Belge, "İnşallah bu tüm dünyaya insan yaşamı açısında fayda getireceği gibi Türkiye'nin turizmine de faydaları olacaktır. Özellikle Akdeniz Bölgesi, Rus ve Ukraynalı turistlerle sezonlarını geçiriyor. Onların gelememesi demek turizmde bize sıkıntı yaratır." dedi.

Belge, Çeşme'nin turizm konseptinin diğer bölgelere göre farklı olduğunu, daha çok iç turizme hitap ettiğini ve "her şey dahil sistemi"nin uygulanmadığını belirtti.

Orhan Belge, şunları kaydetti:

"2019 yılından önce yani Kovid-19 salgını öncesi rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Ona da yaklaştık gibi duruyor. İnşallah savaş bitip, ateşkes imzalanırsa, çok güzel olacak. Kovid-19 salgınından sonra bizi iyi yazlar bekliyor. Bir turizm fuarından yeni geldim. Avrupa turizmi ve misafirlerimiz bizler için vazgeçilmez. Özellikle Almanlar, İngilizler, Hollandalılar ve Belçikalılar... Çeşme bölgemizde Almanlar birinci sırada yer alıyor. Bunlar bizim çok önemli. Artık fuarların da açılmasıyla bölgede ağırladığımız yüzde 20 turist sayısının daha da yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları dikkatle takip ediyorum. Çalışmalar olumlu yansıyacaktır."