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Güncel

Türk askerinden ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayramlık giysi yardımı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, bayram öncesi ihtiyaç sahibi 200 Kosovalı çocuğa bayramlık giysi yardımında bulunacak.

AA21 Temmuz 2020 Salı 15:00 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:00
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Prizren Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtıma, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar katıldı.

Belediye Başkanı Haskuka, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım için en zor durumda olan ailelerin çocuklarını seçmeye çalıştıklarını belirtti.

Prizren’de 20 olmak üzere ülke genelinde toplam 200 çocuğa giysi dağıtılacağını belirten Haskuka, "Bu, Türk KFOR’uyla olan tek projemiz değil, bir sürü başka projemiz var. Onlara teşekkür ediyorum yardımlarından dolayı." dedi.

Başkent Priştine yakınlarındaki Lipyan’da 16 Temmuz'da dağıtımına başlanan giysi yardımı, Kurban Bayramı'na kadar Kosova genelinde 7 belediyede 200 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırılacak.

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