Türk bağışçılar Somali'de yoksul, yetim ve engellileri yeniden hayata bağlıyor

Başkent Mogadişu başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine düzenli olarak Türk bağışçıların yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay, açtığı aşeviyle günlük 3 bin 150 kişiye sıcak yemek çıkartıyor.

Sık sık yapılan terör saldırıları nedeniyle yabancı yardım kuruluşlarının dev güvenlik duvarlarının arkasına saklandığı ülkede, Kızılay, Mogadişu'nun kalbinde Somalilerin kapılarını çalmayı sürdürüyor.

İç savaşın ardından gelen terör ve kuraklık yüzünden çok sayıda ihtiyaç sahibinin yardım eli beklediği ülkede, şimdiye dek yüz binlerce kişi Kızılay'ın acil gıda paketi, sıcak yemek, hijyen paketi ve sürdürülebilir su temini gibi projelerinden faydalandı.

- DEVAMLI YARDIM GÖTÜREN KURUŞLARDAN BİRİ

Ülkede yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlatan Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkanı Orhan Kökcü, Türk Kızılay'ın Somali'ye devamlı yardım götüren kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Yardım çalışmalarının büyük bir kısmının yerinden olmuş ve kuraklıktan etkilenen ailelere su ve gıda temininden oluştuğunu kaydeden Kökcü, başkentteki aşevinde her gün 3 bin 150 kişiye sıcak yemek çıkarıldığını söyledi.

İlk olarak 2012'de kurulan aşevinin yetimhaneler, engelli merkezleri, hastaneler ve yerinden edilenlerin kamplarına yardım götürdüğünü ifade eden Kökcü, bu çalışmaların iki halk arasında bir gönül köprüsünün inşa edilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Bombalı saldırılar ve çatışmalardan ötürü çocukların yetim ve öksüz kalarak yetimhanelere sığındığını kaydeden Kökcü, "Yetimhaneleri bazen ziyaret ediyoruz. Bize 'Turco' diyorlar. 2011'den bu yana taşıdığımız sevgi öyle büyüyor ki Somali halkı eğitim almak ya da iş yapmak için sürekli ülkemizi ziyaret ediyor." dedi.

Yetimhanelerin barınma merkezi olmanın yanı sıra bir okul işlevi de gördüğünü vurgulayan Kökcü, ülke genelinde tahmini olarak 8 bin çocuğun benzer yetimhanelerde yaşamını sürdürdüğünü aktardı.

- SÜRDÜRÜLEBİLİR SU TEMİNİ PROJELERİ YAPILIYOR

Suyun ülkedeki en büyük sorunlardan birini teşkil ettiğini dile getiren Kökcü, sürdürülebilir olması için derin su kuyuları inşa ettiklerini, bu kuyuların güneş paneli sistemi ve hayvanlar için yalak gibi farklı fonksiyonlara sahip olduğunu söyledi.

Kökcü, "Kuraklık olunca insanlar evlerini terk ediyor ve büyük şehir merkezlerine gidiyor, kamplarda hayatlarına devam ediyorlar. Eşini, çocuklarını ve hatta varsa keçisini bile yanına alanlar var. Bu kamplar için gıda paketi dağıtımları yapıyoruz." dedi.

Ramazanda gıda paketi dağıtımı ve iftar programlarıyla bu ayın bereketini Somalililerin sofrasına taşıdıklarını belirten Kökcü, gıda paketi çalışmasının yılın her döneminde düzenli olarak devam ettiğini söyledi.

- MOBİL KLİNİKLE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Adak, akika ve kurban bağışlarının da belli periyotlarla Somali halkına ulaştırıldığını ifade eden Kökcü, bazı hastanelerin ilaç taleplerinin de gelen bağışlarla karşılandığını dile getirdi.

Kökcü, "Kırsal kesimlere sağlık hizmeti götürmek için köyleri gezen bir mobil klinik yaptık ve proje çok başarılı oldu. Bunun yanı sıra hapishanelerde meslek edineme kursları düzenleyerek insanların tahliye olduğunda normal hayata dönmesine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Ülkeye, Türk Kızılay'ın yanı sıra çok sayıda Türk sivil toplum örgütü de belli periyotlarla insani yardım götürmeye devam ediyor.