Güncel

Türk bayrağımıza yönelik provokatif saldırı: 14 kişi gözaltına alındı

Türk bayrağına yönelik provokatif saldırıya yönelik açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Saldırıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.' dedi.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM grup toplantısına katıldı. Bakan Tunç, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı

Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda

Gözaltı süreçleri de devam ediyor.

