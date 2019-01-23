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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Gemisi, Trabzon Limanı'na demirledi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Gemisi, Trabzon Limanı'na demirledi.

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Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Trabzon'a gelen geminin Komutanı Deniz Yarbay Levent Barbak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bardak, Ustaoğlu'na geminin teknik özellikleri ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bazı bilgileri sundu.

Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra beraberindeki Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililerle gemiyi gezdi.

Gemide şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe de katılan Vali Ustaoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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