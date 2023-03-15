Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi yarın düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılacak.

Geçen sene icra edilen Semerkant Zirvesi'nde gözlemci statüsü elde eden KKTC, ilk defa bir TDT Zirvesi'nde yer alacak.

Yaşanan büyük depremler üzerine Türkiye ile dayanışma için düzenlenen zirvede, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair konular ele alınıp, müşterek gündemde yer alan hususlarda görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.