Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yeni karar! Mutabakat sağlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de TDT Üye ve Gözlemci Devletleri Görsel-İşitsel Medya Düzenleyicileri 1. Toplantısı yapıldı.



Azerbaycan Görsel-İşitsel Konseyi Başkanı İsmet Settarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı İcra Direktörü Ahmet İsmayılov, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer katıldı. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de yer aldı.

RTÜK Başkanı Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, medya düzenleyicileri arasında iş birliği ve diyaloğun günümüzde artık vazgeçilmez hale geldiğini söyledi.

Şahin, bu iş birliği ve diyaloğun Avrupa Düzenleyici Otoriteler Forumu (EPRA), Akdeniz Düzenleyici Kurullar Ağı (MNRA) gibi çeşitli platformların kurulmasıyla sonuçlandığını belirtti.



RTÜK öncülüğünde kurulan Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF), İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF) gibi platformların da yayıncılık düzenleyici otoriteler arasındaki iş birliği ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyen Şahin, "Türk dünyasından henüz böyle bir platform oluşturulamamıştır. Bu nedenle bugün burada TDT üye ve gözlemci ülkelerin medya düzenleyici kuruluşları arasında bir forum oluşturulmasını öneriyoruz. TDT'nin birçok konuda olduğu gibi yayıncılık düzenleyicileri çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesi bağlamında oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve kurulmasını önerdiğimiz formun TDT bünyesinde konumlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede Türk dünyasındaki ilgili kurumlar ile bilgi, görgü ve deneyim alışverişini kurumsal bir zeminde gerçekleştirilebileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Görsel-İşitsel Konseyi Başkanı Settarov, TDT çatısı altında her alanda olduğu gibi medya alanında da derin ve kapsamlı entegrasyon süreçlerinin yaşandığını söyledi.

Başlıca gündemlerinin Türk Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumunun oluşturulması olduğunu bildiren Settarov, bunun ilk olarak 2017'de RTÜK tarafından önerildiğini fakat dünyada yaşanan süreçler ve salgın nedeniyle ertelendiğini kaydetti.

Settarov, "Türk devletlerinin görsel-işitsel medya düzenleyicilerinin yakın koordinasyonunun, ülkelerimizde gerçekleşen entegrasyon süreçlerinde ortaya çıkan birçok sorunun çözülmesine katkı sağlayacağına eminim." dedi.



TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, görsel-işitsel medya düzenleyicileri arasındaki iş birliğinin Türk dünyası için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.



Üye ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde medya ve enformasyon konusuna da önem verdiklerini bildiren Kocaman, artık iletişim alışkanlıklarını kökünden değiştiren bir medya olgusuyla karşı karşıya bulunduklarını ifade etti.

Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gerek bilgi paylaşımı yaparken gerek dezenformasyon mücadelesi verirken oyunu kurallarına göre oynamalı, medyanın ve günümüz dünyasının gerçeklerine göre hareket etmeliyiz. Geleneksel ve yeni medya araçlarını şartlara uygun bir şekilde kullanarak, görsel ve işitsel medyayı düzenlemek, Türk dünyasındaki her bir ferdin sorumluluğu haline gelmektedir. Görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesinin geçmişte olduğundan daha büyük bir önemi bulunuyor. Yayıncılık, artık teşkilatımızı inşa eden değerlerin kendisine ifade imkanı bulduğu ve insanlarımız arasındaki bağın güçlendirilmesi adına bir köprü vazifesi gördüğü bir alandır. Bu sayede, Türk dünyası içindeki mesafeler de kısalmıştır. Biz de kısalan mesafeleri lehimize kullanıp, halklarımızı çeşitli iletişim vasıtalarıyla bir araya getirmenin yollarını bulmalıyız. Bu gaye ile Türkiye Cumhuriyeti RTÜK tarafından hazırlanan Türk Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumunun kurulması projesinin, bu alandaki iş birliğimiz için bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum."



Toplantıda RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da RTÜK'ün faaliyetleri ve kurulması öngörülen Türk Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu konusunda sunum yaptı.

Katılımcılar, yarın Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da da bir toplantı gerçekleştirerek Türk Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumunun kurulmasına ilişkin protokole imza atacak.