Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Problemlerinden Sorumlu Devlet Komitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolü'ne ilişkin faaliyet planı imzalandı. 2023-2025 yıllarını kapsayan faaliyet planında önemli başlıklar yer alıyor. Azerbaycan ile 2023 yılında aile, kadın ve çocuklarla ilgili ortak faaliyetlerin yürütülmesi için tematik çalışma grupları oluşturulacak.

"TÜRK DÜNYASI AİLE FESTİVALİ" DÜZENLENECEK

Türk devletlerinde aile değerlerini tanıtmak, desteklemek ve güçlendirmek amacıyla "Türk Dünyası Aile Festivali" düzenlenecek. Aile odaklı hizmetler, aile eğitimi, aile danışmanlığı hizmetleri ve psikososyal destek alanlarında karşılıklı deneyim alışverişinde bulunulacak. Aile, kadın ve çocuk alanında iş birliğinin geliştirilmesi, statülerinin güçlendirilmesi adına kurumlararası bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak. Bu konularda ortak eğitim programları, karşılıklı inceleme ziyaretleri, uluslararası toplantılar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri programlar düzenlenecek.

ÇOCUK KORUMA MOBİL DKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DENEYİM PAYLAŞIMI YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Danışma Kurulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesine bağlı Çocuk Elçiler Meclisi arasında çocuk haklarının korunması, çocukların sosyal etkinliklere katılımlarının ve liderlik niteliklerinin artırılması alanında ortak faaliyetler uygulanacak. Çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışan uzmanlara çeşitli alanlarda eğitimler verilecek. Çocuk Koruma Mobil dkiplerinin çalışmalarına ilişkin deneyim paylaşımı yapılacak.

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kadının güçlendirilmesi konusunda iki ülke arasındaki iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği uzman toplantıları düzenlenecek. Aile, kadın ve çocuk alanlarında farkındalığı artırmak için yazılı, görsel ve dijital medyada kampanyalar yürütülecek. Faaliyet planı ile ayrıcf kadın ve çocuklar üzerinde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının kapasite, bilgi ve deneyimlerini arttırmak için iş birliği sağlanması da hedefleniyor.

BAKAN DERYA YANIK VE BAHAR MURADOVA 4 KASIM'DA BİR ARAYA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolü'ne ilişkin faaliyet planı imzalandı.