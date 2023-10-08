Türk dünyasının yiğit kızı Paşayeva Erzurum'da anıldı

TDED Erzurum şube merkezinde gerçekleştirilen programda TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Ganire Paşayeva ile ilgili hatıralarını ve Ganire Paşayeva'nın hayatını anlattı, onun kitaplarını tanıttı. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Ganire Paşyeva'nın Türk dünyasının yiğit kızı, gür sesi olduğunu belirterek kısa ömründe Türk coğrafyasında ziyaret etmediği şehir kalmadığını, Türk kültür ve edebiyatına vukufiyetiyle ve derin bilgisiyle tanıyanlarda hayranlık bıraktığını, aksiyonuyla onun bir ipek böceği gibi Türk birliğini tüm titizliği ve samimiyetiyle ördüğünü, insanların ve coğrafyaların birbirine yakınlaşmasını sağladığını söyledi. Ganire Paşyeva'nın hem tıp doktoru hem hukukçu hem siyasetçi hem şair hem çok çalışkan aktivist ve deha seviyesinde dava insanı olduğunu söyleyen Başkan Ertaş'ın konuşması sonunda Ganire Paşayeva'dan okuduğu "Benim artık dünyada olmadığımı öğrendiğiniz an" şiiri program katılanları duygulandırdı.

Programda şair ve yazar Vahdettin Oktay Beyazlı Ganire Paşayeva'nın şiirlerinin tematik özelliklerini, ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu slaytlarla Erzurum günlerini, araştırmacı ve yazar Selim Adım aksiyoncu yönünü, tarihçi ve yazar Taner Özdemir geniş tarih ve kültür birikimini, YDV Erzurum Şube Başkanı ayhan Akbulut mücadelesiyle Türk gençliğine örnek yönlerini, eğitimci Emine Kahveci Demircioğlu da bir kadın olarak mücadelesini anlattı. Programa katılanlar Ganire Paşayeva'nın şiirlerinden okudu, onunla olan hatıralarından anlattı.

Program Ganire Paşayeva için yapılan dualarla sona erdi.