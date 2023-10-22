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Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a intikal etti

Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasında gerçekleşecek “Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı” çerçevesinde Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a intikal etti.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 12:00 - Güncelleme:
Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a intikal etti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Türkiye ve Azerbaycan'ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak için icra edilecek "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı"nın 23 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tatbikatta görev alacak F-16 uçaklarının Azerbaycan'a intikal ettiğini bildirirken, görüntülerde, tatbikatın hazırlık süreci ve Türk savaş uçaklarında pilotların Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtığı anlar yer aldı.

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