AA 24 Ocak 2021 Pazar 08:26 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 08:54

EOS Risk Group Başkanı David Johnson tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Mozart isimli geminin Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu.

Açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin de korsanlarla gemide kaldığı belirtildi.

Korsanların gemiyi kaçırdığı kaydedildi.

Twitter'da paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında da "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi." ifadesi yer aldı.

Türkiye, Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılan mürettebatın bulunması için girişimler başlattı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan'la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.

Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi, Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket etti

Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı geminin, TSİ 09.00'da Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, dün saat 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırdı.

Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Deniz haydudunun bulunmadığı geminin söz konusu limana Türkiye saatiyle 09.00'da ulaşması bekleniyor.

Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi, sigorta kuruluşu bilgilendirildi, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçildi.

Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirildi, bilgilendirilen geminin sigortacısının devreye girmesi sağlandı.

Boden Denizcilik'ten korsanların baskınına uğrayan Türk gemisine ilişkin açıklama

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.

Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."