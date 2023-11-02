Türk Gıda Kodeksi'ndeki bazı formüller Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlaştırıldı

Bakanlık tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik ve tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemelerle çeşitli ürünlere yönelik mevzuat AB kurallarıyla uyumlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği" kapsamında bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ve vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalara eklenebilecek vitamin ve mineral kaynakları listeleniyor.

Bu kapsamda, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalarda kullanılmasına izin verilen niasin (B3 vitamini) kaynaklarına nikotinamid ribozid klorür eklendi.

"Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de AB ile uyum çerçevesinde hazırlandı. Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişikliklerin Türkiye'nin mevzuatına aktarılması amacıyla değişikliğe gidildi. Tebliğ kapsamında yer alan gıdaların bileşim gerekliliklerinden "yağ ve magnezyum içerikleri"ne ilişkin düzenleme yapıldı.

"Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında ise bebek ve devam formüllerinin, inek sütü veya keçi sütü proteinleri, soya proteini izolatları ve protein hidrolizatlarından üretilmesine izin veriliyor. Bu protein kaynaklarının kullanılmasıyla üretilen formüllerin sağlaması gereken şartlar da düzenlemede yer alıyor.

Tebliğde AB mevzuatıyla uyumlu yapılan değişiklikle bebek ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı da eklendi.

