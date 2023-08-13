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Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ta nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs'ta nefesleri kesti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ NEFESLERİ KESTİ

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.

  • Spot eğitim uçuşu
  • THK Kıbrıs
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