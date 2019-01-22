Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’nda beş operasyonel tesisinin açılışını gerçekleştirdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen programda, operasyonel olarak ihtiyaç duyulan Hat Bakım Hangarı, Hızlı Kargo Sevk Üssü, Uçak İçi Ürünler Deposu ve ULD Tamir & Bakım ve Akü Şarj Tesislerinden oluşan toplam 5 tesisin açılışı yapıldı.

Ayrıca inşası son safhaya ulaşan Uydu Kargo Binası, Uydu İkram Binası, Hava Tarafı Personel Geçiş Kapısı (ASG), TGS Yönetim ve Yer Hizmetleri Teçhizat Bakım Binası (GSEM), Operasyon Merkezi (Ekip Terminal kısmı) toplam 150 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerimiz büyük taşınma öncesi tamamlanarak hizmete hazır hale gelecektir.

Taşınma sonrası 2. faz tesislerinin inşasına 2019 yılında da devam edecek olan Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı operasyonlarını, tüm fazları tamamlandığında yaklaşık 700.000 m² kapalı alana sahip, dünyanın en büyük kampüsünden gerçekleştirecek.

Bayrak taşıyıcı havayoluna ait bu kampüs tamamlandığında ise; 4 bölgede ana ve uydu binalar olarak adlandırılan 14 (MRO-Uçak Bakım Hangarları, Ana Kargo ve Uydu Kargo Binası, Ana ikram ve Uydu İkram Binası, Hava Tarafı Personel Geçiş Kapısı (ASG), TGS Yönetim ve Yer Hizmetleri Teçhizat Bakım Binası (GSEM), Operasyon Merkezi ve Ekip Terminal Binası, Hat Bakım (LMH) Binası, Geçici Hangar Binası, Kargo Hızlı Sevk Üssü, Uçak İçi İkram Deposu, ULD Tamir Atölyesi ve ULD Depolama Alanı) tesisten oluşacak.

Törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesislerin, tüm fazları tamamlandığında milli havayoluna ait devasa bir yerleşke hizmeti verecek Kampüs’ün yapım sürecinde bir nevi lokomotif oluşturduğuna işaret eden ve bu bağlamda söz konusu tesislere farklı bir önem atfettiklerini belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, sözlerine şu şekilde devam etti; “Tarih yaklaştıkça, heyecanını her geçen gün daha da yoğun yaşıyor olduğumuz yeni evimize geçiş, sürekli belirttiğimiz gibi sadece Türk Hava Yolları’nın değil, ülkemiz sivil havacılığının en önemli dönüm noktasını oluşturacak. Bizler şükür ki, bu müthiş serüvenin faal oyuncuları olarak tarihte yerimizi alıyor olacağız. İşte tam da buradan hareketle, bugün açılışını yaptığımız tesisler gibi, bu sürece sağladığımız her bir katkıyı, bu abidevi yapıya eklediğimiz bir yapı taşı olarak görüyor ve bundan aldığımız gurur ve motivasyonla da, ülkemizin gelişim sürecinde artı değer oluşturacak daha nicelerinin planlamasını bugünden gerçekleştiriyoruz.”