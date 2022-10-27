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Güncel

Türk Hava Yolları İstanbul-Kerkük direkt uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY) daha önce askeri üs olarak kullanılan Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Havalimanı'na, İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları İstanbul-Kerkük direkt uçuşlarına başladı
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İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK6890 sefer sayılı uçak, saat 10.30'da hareket etti.

Uçak, Kerkük Havalimanı'na 13.00'te indi.

Kerkük Havalimanı'na inen uçak, havalimanında su takıyla karşılandı.

THY; Bağdat, Basra, Necef, Erbil ve Süleymaniye'den sonra Kerkük Havalimanı'yla Irak'ta doğrudan sefer düzenlediği şehir sayısını 6'ya çıkardı.

Aynı uçak akşam saat 16.40'ta Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli seferini icra edecek.

- ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILAN KERKÜK HAVALİMANI SİVİL UÇUŞLARA AÇILDI

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmen hizmete açılmış, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanı'nın tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğunu belirtmiş, Kerkük Havalimanı'nın ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağını kaydetmişti.

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