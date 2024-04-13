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Güncel

Türk İHA'ları Yunan askerlerini suçüstü yakaladı!

Yunanistan'a ait sahil güvenliğinin düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrılması Türk İHA'ları tarafından görüntülendi.

13 Nisan 2024 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Türk İHA'ları Yunan askerlerini suçüstü yakaladı!
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası'nın doğusu ve Bulamaç Adası'nın güneydoğusu ile Bodrum'un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

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