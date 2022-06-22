Türk iş dünyası İspanya ile müteahhitlik alanında iş birliğine hazır

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'nın önemli ticari ortaklardan olduğunu ve Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan başlıca Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

İki ülke arasında Kovid-19 sonrasında kazanılan ivmeyle ikili ticari ilişkilerin daha yüksek bir noktaya geleceğini vurgulayan Erdem, "Bu kapsamda, konvansiyonel sektörlerin yanında, yenilenebilir enerji gibi yeni nesil alanlardaki iş birliklerimizin önemli getirileri olacağına inanıyorum. İspanya'nın özellikle rüzgar enerjisi ve hidroelektrik alanlarında gerçekleştirdiği hızlı büyüme ve know-how edinimi, ikili iş birliği alanlarımız için öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerjiyi de kapsayan yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanları da önemli fırsatlar barındıran alanlar olarak yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseylerinin yürüttüğü "Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi'nden bahsederek, Türk özel sektörünü yeşil dönüşüm kapsamında bilgilendirmeyi, yeni döneme hazırlamayı ve adaptasyonu kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çalışmanın dijitalleşme ayağında ise DEİK'in bünyesinde Dijital Teknolojiler İş Konseyinin de kurulduğunu anlatan Erdem, "Hem dijitalleşme hem yeşil dönüşüm alanlarındaki çalışmalarımızın da ikili iş birliği alanları için önemli fırsatları barındırdığına inanıyorum. Bu kapsamda, AB'nin de gündeminde olan bu alanların yanı sıra genç istihdamın artırılması, göç, tüketici haklarını da gelecek dönemde önemle ele alınması gereken alanlar olarak görüyorum." diye konuştu.

- "START-UP ALANINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ ÖNE ÇIKACAK"

Erdem, Türkiye'nin start-up alanında önemli yol kat ettiği bildirerek, hizmet, e-ticaret sağlayıcıları, teslimat ve lojistik sektörlerinin gelişme kaydettiğini belirtti.

Oyun sektörünün ise Türkiye'de ayrı bir ivmeyle büyüdüğünün altını çizen Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilk 10 işlemden 3'ü oyun sektöründe yer alıyor. Önümüzdeki dönem, Türkiye-İspanya ilişkilerinde, start-up alanındaki iş birliklerinin öne çıkacağını düşünüyorum. İspanya-Türkiye ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri göz önüne alındığında farklı ve özel bir konuma sahip. Türkiye'nin AB üyelik sürecinde, İspanya'nın ülkemize gösterdiği destek bizler için çok değerli. Bu noktada, AB ile ilişkilerimiz sürecinde bizler için çok önemli bir diğer konuyu da paylaşmak istiyorum. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hususu hem AB üye devletleri hem de Türkiye için ticari ilişkilerimizi çok daha güçlendirecek etkilere sahip. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hususu üzerinde İspanyol dostlarımızın daha güçlü desteklerini almaktan memnuniyet duyacağız."

Erdem, Türkiye'de yer alan 726 İspanyol firmanın 7,7 milyar dolar yatırımlarının olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin son 5 yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 8,9 olduğunu söyledi.

Geçen yıl ikili ticaret hacminin 15 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini anımsatan Erdem, şunları kaydetti:

"Bunun yanında, İspanya'da faaliyet gösteren 100'ü aşkın Türk firmamız var. Son dönemde yakaladığımız bu ivmeyle çok daha yüksek ortalamalara, el ele ulaşacağımıza dair inancım tam. İspanyol turizm yatırımcılarının ve firmalarının Türkiye ile olan yatırım ve iş birliklerinin artırılması hususunda teşvik edilmeleri önem taşımaktadır. Bunun yanında, İspanya'nın önemli gelişme kaydettiği akıllı şehirler, havacılık, telekomünikasyon, yenilenebilir enerji gibi alanlarda iş birliğimizi daha da artırmaktan memnuniyet duyacağız.

Türkiye ve İspanya'nın gelişen ikili ilişkilerini, küresel ölçekte gerçekleştireceğimiz üçüncü ülkelerde iş birliği hususunda da çok değerli buluyorum. İspanyol müteahhitlik firmalarının Latin Amerika ve Avrupa ülkelerindeki önemli projelerden edindikleri deneyimleri, Türk müteahhitlerimizin Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki tecrübeleriyle birleştirmeleri suretiyle yeni pazarlara açılabilmemiz her iki ülkeye de güç katacaktır. Müteahhitlik alanında yapılacak iş birliği için DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi gerekli bütün katkıyı yapmaya hazırdır."