Türk Kızılay 65 bin gıda ve 72 bin hijyen kolisi dağıttı

AA 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:31 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:31

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Kızılay, ülke genelindeki şubeler, temsilcilikler, gönüllüler, üyeler ve çalışanların dahil olduğu yaklaşık 30 bin Kızılaycı ile vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Türk Kızılay, ülke genelinde faaliyet gösteren 432 şube ve temsilciliğiyle bir yandan koronavirüs salgını sonucu gözlem altında tutulanlara beslenme hizmeti verirken bir yandan da Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belli bir yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı bulunan insanlara verilen alış veriş hizmetinin yanı sıra ihtiyaç sahipleri için hazırladığı 65 bin 322 gıda kolisi ve 72 bin 261 hijyen kolisini ulaştıran Kızılaycılar, yardım faaliyetleriyle yüz binlerce ihtiyaç sahibine destek oldu.

Gıda kolileri ile hijyen kolilerini ara vermeksizin dağıtan şubeler, ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımda da bulunarak 5 bin 622 aileye de maddi destek sağladı.

Kızılay, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında 150 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen seti dağıtımı planlamış, 75 bin aileye de 400 TL yardımda bulunmayı öngörmüştü.