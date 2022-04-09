İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2022 Cumartesi / 8 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay Batı Şeria'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı
Güncel

Türk Kızılay Batı Şeria'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

Türk Kızılay, Filistin'deki ramazan ayı faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi dağıttı.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 17:38 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 17:38
ABONE OL

Kızılay Genel Müdürü Danışmanı Ahmed Yasir Feten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki ihtiyaç sahiplerine yardım kapsamında temel gıda maddelerinin bulunduğu 250 yardım kolisinin El Halil'de dağıtıldığını aktardı.

Aynı şekilde Kudüs'te gıda yardımı dağıtımının tamamlandığını, Gazze Şeridi'nde de yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına devam edileceğini kaydeden Feten, Gazze'de ayrıca her gün 400 kişiye ramazan boyunca iftar verileceğini söyledi.

Feten, "Türk Kızılay, güçlü tarihi bağlarının bulunduğu Filistin halkına Türk halkının yardımlarını ulaştırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

  • Türk Kızılay
  • Batı Şeria
  • yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.