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Güncel

Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ekiplerin bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 08:13 - Güncelleme:
Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, depremin ardından Ankara Etimesgut'taki Kızılay Afet Operasyon Merkezinde kriz masası kurulduğu ve ekiplerin bölge operasyon merkezleri ile Ankara'da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket ettiği belirtildi.

Kızılayın arama ve kurtarma ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan kan ürünleri için de ayrı bir planlama yaparak, hastanelerin kan bankalarını takviye ediyor. Depremin etkilediği diğer bölgelerden deprem bölgesine kan ürünleri takviyesi yapılıyor.

Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD'da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılayın planlamaları sürüyor."

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