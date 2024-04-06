Türk Kızılay, Gazze'ye bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini bildirdi

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında." ifadelerini kullandı.

Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. ��️



Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında. #SensizOlmaz #Gazze pic.twitter.com/27D0RazODW — Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (@FatmaMericYlmaz) April 6, 2024