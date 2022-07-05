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Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Türk Kızılay, 375 bin 570 giyim malzemesini, yaklaşık 95 bin kişiye teslim edecek. Bağışlar, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, Kızılay mobil bağış uygulaması, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 numaralı Kızılay Posta Çeki hesabı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden yapılabilecek.

AA5 Temmuz 2022 Salı 13:48 - Güncelleme:
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 85 şube ve temsilcilik aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine, bayram öncesinde kıyafet hediye ediliyor.

Genç ve kadın gönüllülerinin katılımıyla bayram boyunca da dağıtılmaya devam edilecek kıyafetler, başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Kızılay, toplam 375 bin 570 giyim malzemesini, yaklaşık 95 bin kişiye teslim edecek.

Kurban kampanyası da düzenleyen Kızılay, yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine vekaletle keseceği kurbanları ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesimlerinden elde edilecek et ve et ürünleri dağıtımlarında, afet ve acil durumlardan etkilenenlere öncelik verilecek.

Bağışlar, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, Kızılay mobil bağış uygulaması, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 numaralı Kızılay Posta Çeki hesabı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden yapılabilecek.

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