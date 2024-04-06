Türk Kızılayı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin gönderdiği gıda kolilerinden birini açan Gazzeli kız çocuğu Renad'ın videosuna yer verildi.

Paylaşıma, "Gazze'den sıra dışı bir kutu açılış videosu. Gazze için 7'nci yardım gemimizle sevk edilen gıda kolilerinden biri sevgili Renad'ın evine ulaşmış. Gazze için daha çok yardım, daha çok umut." notu düşüldü.

Videoda, yardım kolisini açan Renad, koli içindeki gıda malzemelerini tek tek sayarken, yaşadığı mutluluğu da dile getiriyor.

