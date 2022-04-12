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Türk Kızılay, Yemen'de ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, Ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi ulaştırdı.

AA12 Nisan 2022 Salı 00:58 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 00:58
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Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yardımları hakkında bilgi verdi.

Aden, Dali, Taiz ve Hadramevt ilinin merkezi Seyun kentlerinin her birinde 500'er gıda kolisi dağıtıldığını söyleyen Ubeyd, Yemen'in 6 kentinde 5 bin yardım kolisi dağıtma kampanyası kapsamında sığınmacı, engelli, şehit ve yoksul ailelere yardımların ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türk Kızılay, ramazan ayı kapsamında Aden, Lahic, Ebyen, Hadramevt, Taiz ve Dali kentlerinde 5 bin gıda kolisi dağıtma kampanyası başlatmıştı.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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