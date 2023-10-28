İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Kızılay'dan acil çağrı: Gazze ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Güncel

Türk Kızılay'dan acil çağrı: Gazze ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Türk Kızılayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz' açıklamasında bulundu.

28 Ekim 2023 Cumartesi 01:37 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Gazze ekibimizle iletişim kuramıyoruz
ABONE OL

Türk Kızılay X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İşgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırıları dolayısıyla yerel ekibiyle iletişiminin tamamen kesildiğini belirterek şunları vurguladı:

"Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz."

Türk Kızılay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın devamında insani yardım çalışanlarının ve sivillerin hedef olmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları belirtti:

"BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.