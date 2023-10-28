Türk Kızılay'dan acil çağrı: Gazze ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Türk Kızılay X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İşgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırıları dolayısıyla yerel ekibiyle iletişiminin tamamen kesildiğini belirterek şunları vurguladı:

"Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz."

Türk Kızılay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın devamında insani yardım çalışanlarının ve sivillerin hedef olmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları belirtti:

"BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir."